ＫｉｎＫｉＫｉｄｓの堂本剛が１４日、都内で行われた主演映画「まる」（荻上直子監督、１８日公開）の先行上映イベントに共演の森崎ウィンらと登壇した。「かもめ食堂」（２００６年）などで知られる荻上監督のオリジナル脚本。現代美術家のアシスタントをしている沢田（堂本）がある日、日常が〇（まる）に浸食される、奇想天外な物語。サプライズでファンの前に登場し、大歓声を浴びた堂本は「こういうのって大体みんな（