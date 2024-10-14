◆新日本プロレス「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２４」（１４日、両国国技館）新日本プロレスは１４日、両国国技館で「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２４」を開催した。ＮＥＶＥＲ無差別級選手権は王者・鷹木信悟が大岩陵平と初防衛戦を行った。昨年秋からプロレスリング・ノアへ「国内武者修業」を行っていた大岩は、９・２９神戸ワールド記念ホール大会で新日本プロレスへ復帰し