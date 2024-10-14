［北京１４日ロイター］ - 中国外務省の毛寧報道官は１４日の定例会見で、台湾の独立は台湾海峡の平和とは相容れないものであり、「台湾独立」勢力の挑発には必然的に対抗することになると述べた。中国の最新の軍事活動に関する質問に対し述べた。「中国は常にこの地域の平和と安定の維持に尽力してきた。台湾は中国の一部であり、台湾問題は中国の内政問題であり、外国の干渉を許さない」と述べた。