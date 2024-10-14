下石井公園岡山・北区 3連休最終日の14日、岡山市中心部の公園で食や音楽を楽しむイベントが開かれ、家族連れらでにぎわいました。 岡山市の下石井公園で開かれた「花・緑ハーモニーフェスタin西川」です。西川緑道公園周辺の魅力をPRしようと岡山市が毎年開いています。 秋晴れの下、会場には岡山県の特産品を使ったグルメなどを販売する約20の屋台が並び、家族連れらでにぎわいました。 （訪れた人