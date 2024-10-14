サッカー女子のＷＥリーグは１４日、各地で第５節の４試合が行われ、ＩＮＡＣ神戸がノジマ神奈川相模原に４―０で快勝し、首位に浮上した。４連勝で勝ち点１３。広島は新潟を１―０で下して勝ち点１３とし、得失点差で２位となった。ちふれ埼玉は千葉を破った。