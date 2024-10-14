【ポイント】・連休明けは天気下り坂。日本海側では雨の降り出すところも。・15日（火）も全国的に9月並み。西〜東日本は連日の夏日に。・天気は周期的だが、この先も夏日が続く。・19日（土）の雨のあとは、冬の足音。北海道では平地でも雪の可能性。・「紫金山・アトラス彗星」見頃。夕方、西の低い空で。【全国の天気】15日（火）は移動性高気圧の中心が東へ抜けて、日本列島に湿った空気が流れ込んできます。西から天気が下り