天皇、皇后両陛下は１４日、岐阜市を訪れ、第３９回国民文化祭と第２４回全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席された。天皇陛下はあいさつの冒頭、能登半島地震や大雨による犠牲者への哀悼の意と遺族や被災者へのお見舞いの気持ちを示し、「災害からの復旧、復興が進み、被災された方々が安心できる生活が一日も早く戻ることを願っております」と述べられた。その上で、今回の行事について、「地域の伝統や文化の魅力が再認識