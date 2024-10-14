13日、ソウルで公式対局100戦目に挑む仲邑菫三段（韓国棋院提供・共同）【ソウル共同】韓国棋院は14日、史上最年少で日本囲碁の女性タイトルを獲得した仲邑菫三段（15）が、3月の韓国移籍から225日目の今月13日に公式対局100戦目に挑み、韓国の最短記録を更新したと発表した。韓国棋院によると、プロ入りから100戦までのこれまでの最短は女性棋士が703日、男性が601日だった。仲邑三段は13日の対局を勝利で飾り、通算成績は66