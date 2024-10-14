「フェニックス・リーグ、西武４−１阪神」（１４日、南郷中央公園野球場）阪神は先制点を挙げたが二回以降に得点を挙げることができず敗戦となった。初回１死から山田が左前打を放ち、６試合連続安打とした。続く野口が右中間への中前打で好機を拡大。豊田の三ゴロの間に山田が生還し先制した。三回１死には井坪が三遊間を抜ける痛烈な左前打を放って５試合連続安打をマーク。ただ五回以降は安打が出なかった。先発の津田