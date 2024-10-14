子どもたちが地域に貢献できる場を作ろうと、山形市の児童遊戯施設できょう、ごみ拾い活動が行われました。 【写真を見る】和気あいあいとゴミ拾い！「自分にもできることがある」子どもたちが元気に地域貢献活動（山形） この「クリーン大作戦」は、障がいのあるなしにかかわらず、地域に貢献し、子どもたちに達成感を味わってもらおうと、児童発達支援施設バンビーナが9年前から行っているものです。 きょうは、