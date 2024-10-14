【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■10月17日から23日まで「ANGEL」、「KNIGHT」、「SAVIOR」、「LOVER」の4つのコンセプトを順次公開 TOMORROW X TOGETHERが、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じ、7th Mini Album『The Star Chapter: SANCTUARY』のコンセプトティーザーを公開した。 新しいアルバムのプロローグのような今回の映像は、デビューアルバム『The Dream Chapter : STAR』の収録