Appleは2024年10月に新製品発表会を開催し、ここで発表した新製品を11月1日に発売すると予想されています。この新製品発表会で発表されると目される4つの新製品に関する情報を、Apple関連の情報を取り扱うニュースメディアの9to5Macがまとめました。Apple likely to unveil these four products later this month - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/10/13/new-apple-products-october-2024/◆M4搭載MacBook ProAppleはM4・M4 Pro