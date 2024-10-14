スマートフォンアプリ『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』主題歌 第四弾が、STEREO DIVE FOUNDATION、寺島拓篤、MindaRynによるコラボ楽曲「Trinity」に決定した。聴く人の心を一気につかむスタイリッシュなイントロのギターリフは、楽曲の期待値を高め、存在感を増す。さらにパワフルなドラムのリズムに合わせたMindaRynのハイトーンボイスに寺島拓篤とR・O・Nの低音ボイスが絶妙に絡み合い、それぞれのボーカルの掛