ほぼ同じ時刻に火事も起きていました。永田和実容疑者（33）は13日、千葉市若葉区のディスカウントストアで面識がない60代の男性の太ももなどを刺して殺害しようとした疑いが持たれています。また、この事件とほぼ同じ時間に永田容疑者が住むビルの2階で火事が起きていたことが分かりました。警察は事件と火事との関連を慎重に調べています。