新日本プロレス１４日両国国技館大会で行われたＩＷＧＰジュニアタッグ選手権は、挑戦者のＫＵＳＨＩＤＡ（４１）、ケビン・ナイト（２７）組がクラーク・コナーズ（３１）、ドリラ・モロニー（２７）を撃破し第７６代王者組に返り咲いた。ちょうど１年前の両国大会で現王者組に敗れていたＫＵＳＨＩＤＡとケビンの「ジェットセッターズ」が雪辱を果たした。孤立したＫＵＳＨＩＤＡがモロニーのザ・ゴアとコナーズのスピアーの