女優の朝比奈彩が14日にインスタグラムを更新。2018年放送のドラマ『チア☆ダン』（TBS系）で共演した土屋太鳳らとの4ショットを公開すると、ファンから反響が集まった。【写真】2018年当時…土屋太鳳、山本舞香、石井杏奈ら『チア☆ダン』ご飯会が超楽しそう朝比奈が「個々で会う事はあるけど、4人で会うのは1年ぶりとか！？」と投稿したのは1枚の集合ショット。朝比奈と土屋、さらに石井杏奈、佐久間由衣の4人がカメラに楽し