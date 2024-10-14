ＪＲＡは１０月１４日、大江原比呂騎手＝美浦・武市康男厩舎＝が、新潟２Ｒ・２歳未勝利（牝馬限定、芝１４００メートル）でハイタッチマドンナ（美浦・矢嶋大樹厩舎、父ウインブライト）に５１キロで騎乗した際（４着）、５００グラム未満の超過があり、負担重量の注意義務を怠ったとして過怠金１０万円の制裁を科したと発表した。大江原比騎手は８月３１日にも負担重量超過のため、新潟８Ｒ・３歳上１勝クラス（ダート１２０