【モデルプレス＝2024/10/14】ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の西島蓮汰が14日、グランドメルキュール札幌大通公園（旧ロイトン札幌）にて開催された「SAPPORO COLLECTION 2024 AUTUMN／WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】西島蓮汰、鼻ピアス風メイクでクールな雰囲気◆西島蓮汰、鼻ピアス風メイクでハードな雰囲気西島は、紫のニットにラメの入ったデニムパンツ、腰にはチェックシャツを合わせて