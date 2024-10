Xdinary Heroesが、新曲「Night before the end」のミュージックビデオを公開した。Xdinary Heroesは本日(14日)、ニューミニアルバム「LIVE and FALL」を発売した。同日、公式YouTubeチャンネルを通じてタイトル曲「Night before the end」のミュージックビデオを公開し、視線を釘付けにする世界観を披露した。映像の中でメンバーらは、青みがかかった暗い空を背景に姿を現した。彼らの背中についてい羽は炎のように燃えてなくな