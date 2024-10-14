前日会見にポポヴィッチ監督、デュークが出席日本代表と10月15日に2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第4戦で激突するオーストラリア代表のトニー・ポポヴィッチ監督とFWミッチェル・デューク（FC町田ゼルビア）が埼玉県内で行われた前日会見に出席。親交ある日本へ指揮官へのリスペクトや、試合への気概をそれぞれ明かした。オーストラリアは最終予選の初陣で躓く。バーレーン相手に0-1で敗れると、続くイン