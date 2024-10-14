胎内被爆者（坂出市在住）／好井敏彦さん 2024年のノーベル平和賞に日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会が選ばれました。最年少被爆者が思う、受賞の意味とは。 （被爆者[坂出市在住]／好井敏彦さん）「『良かったなぁ』っていうけど、それまで『降りていった人（亡くなった人）』が浮かんでくる、全部。肩をたたいていった人が……言いようがないよね。喜びも変な喜びだね」 坂出市の好井敏彦さんは79年前