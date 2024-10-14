資料岡山県空撮 民間シンクタンクが調べた都道府県魅力度ランキングで、香川県は前年より順位を2つ上げて26位に、岡山県は3つ上げて32位となりました。 「ブランド総合研究所」は2009年から毎年、都道府県ランキングを発表しています。13日に発表された2024年版では、男女あわせて約3万5000人に「どの都道府県にどの程度魅力的に思うか」などを尋ねました。 その結果、トップは16年連続で北海道、2位は京都府、3位は沖