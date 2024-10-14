本州四国連絡高速道路株式会社によりますと、神戸淡路鳴門自動車道では、事故の影響で、兵庫県の淡路島南インターチェンジから徳島県鳴門市の鳴門北インターチェンジの間の下り線で、午後4時40分から通行止めとなっています。