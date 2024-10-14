女子テニスの木下グループ・ジャパンオープンは１４日、大阪・モリタテニスセンター靱で開幕し、シングルス１回戦で２０歳の伊藤あおい（ＳＢＣメディカルグループ）が２０２０年全豪オープン優勝のソフィア・ケニン（米国）を６―２、３―６、７―５で破って２回戦に進んだ。柴原瑛菜（橋本総業）は敗退。大坂なおみ（フリー）はけがのため欠場した。ダブルス１回戦では、青山修子（近藤乳業）穂積絵莉（日本住宅ローン）組が