歌手の華原朋美が13日に自身のアメブロを更新。息子の運動会を見に行ってびっくりしたことについてつづった。この日、華原は「ドキドキわくわくしながら息子の運動会に行ってきました」と報告し「ダンスめちゃめちゃ上手でね びっくりしちゃった」とコメント。息子について「実はおうちで頑張って予行練習してました」と説明し「なんて、真面目なんだっ」とつづった。続けて「本番上手くいって良かった」と首にメダルをかけた息子