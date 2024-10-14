タレントのマツコ・デラックス（51）が14日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、13日に発表された都道府県魅力度ランキングの結果についてコメントした。上位は、1位が北海道で16年連続首位。2位京都府、3位沖縄県、4位東京都で、変動はなかった。昨年最下位の茨城県は45位に上がり、46位は埼玉県、最下位は佐賀県だった。また人気アニメ「ラブライブ！サンシャイン！！」の舞台になった静岡県が、14位