第50回衆議院選挙が15日、公示され、27日の投開票に向けて12日間の選挙戦がスタートします。衆議院の定数465議席をめぐって争われ、自民党と公明党が引き続き過半数を維持できるかが焦点です。選挙戦を通じては、自民党の裏金問題を受けた政治改革や、物価高対策を含む経済政策などについて論戦が行われる見通しです。