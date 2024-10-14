10月14日、新潟競馬場で行われた11R・信越ステークス（L・3歳上オープン・ハンデ・芝1400m）は、丸山元気騎乗の5番人気、レイベリング（牝4・美浦・鹿戸雄一）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にシュバルツカイザー（せん6・美浦・大竹正博）、3着にキタウイング（牝4・美浦・小島茂之）が入った。勝ちタイムは1:20.5（良）。1番人気で斎藤新騎乗、アサカラキング（牡4・美浦・斎藤誠）は8着、2番人気で佐々木大輔騎乗、マルディ