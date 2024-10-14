Ben BlanchardYimou Lee［台北／北京１４日ロイター］ - 中国人民解放軍は１４日、台湾周辺で軍事演習を開始した。演習は「連合利剣―２０２４Ｂ」と称し、５月に頼氏が総統に就任した直後に２日間実施した「連合利剣―２０２４Ａ」の第２弾という位置付け。台湾を包囲する形で実施し、空母も派遣した。今回の演習について「台湾独立勢力の分離主義的行為」に対する警告と説明した。頼氏が建国記念日に相当する双十節の