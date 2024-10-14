BLACKPINKのジェニーが、圧倒的なビジュアルを披露した。「CHANEL」のアンバサダーである彼女は最近、ファッションマガジン「W KOREA」11月号のカバーを飾った。ジェニーは高級ブランド「CHANEL」とのグラビアで独自の魅力を披露し、“ファッションアイコン”らしい姿を見せた。彼女だけの美しいエネルギーを完成させた製品は、「CHANEL」の2024/25クルーズコレクションだ。ジェニーは10月11日に新曲「Mantra」を発表し、ソロカム