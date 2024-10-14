13日午後、TWICEのモモ、ミナ、チェヨンが日本でのスケジュールを終え、金浦（キンポ）国際空港を通じて韓国に到着した。・【REPORT】TWICE チェヨン、愛らしいオリジナルキャラを披露！試してみたいメイクは「猫のようなアイライン」（動画…・【REPORT】TWICE モモ、ぷるツヤな“飴ちゃん”リップに注目！MISAMOの活動に意気込みも（動画あり）