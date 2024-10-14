◇パCSファーストS第3戦日本ハム5ー2ロッテ（2024年10月14日エスコンF）リーグ2位の日本ハムが、クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（S）第3戦でロッテと対戦し2戦連続の逆転勝ち。2勝1敗で8年ぶりのファイナルステージ（S）進出を決めた。0―2で迎えた3回に清宮幸太郎内野手（25）が同点の2点適時打。7回に水野達稀内野手（24）が勝ち越しの2点適時三塁打を放った。宮西尚生投手（39）が最終回を締めた。チ