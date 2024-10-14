◇北朝鮮南北連結道路の爆破準備軍消息筋は１４日、北朝鮮が南北をつなぐ鉄道の京義線と東海線付近で南北連結道路を爆破するためとみられる活動を行っていると明らかにした。「軍は北の活動を注視しており、将兵と国民の安全保護措置を講じる作戦を遂行している」と述べた。北朝鮮軍総参謀部は９日、韓国につながる道路と鉄道を完全に遮断し、防御用の構造物で要塞化する工事を同日から行うと表明。また、偶発的衝突を防止する