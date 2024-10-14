大リーグは13日（日本時間14日）、ナショナル・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）の第1戦が行われた。本拠にメッツを迎えたドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者（DH）」で出場し、4打数2安打1打点の活躍で、チームの9―0の大勝に貢献した。ドジャースは、パドレスとの地区シリーズ第3戦の二回に6失点したのを最後に、33イニング連続無失点。オリオールズが1966年にマークしたポストシーズン最長記録に並んだ。先発したメッツ