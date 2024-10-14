レジェンド女子プロレスラーの伊藤薫（５２）が、まな弟子のＳａｒｅｅｅ（２８）とスターダムのなつぽい（２９）からデビュー３５周年を祝福された。１９８９年１０月８日に全日本女子プロレスでデビューした伊藤は１４日、東京・新宿フェイスでデビュー３５周年記念興行を開催。メインイベントではまな弟子の２人とトリオを結成し、師匠のジャガー横田、名タッグ「ジャングルジャック」のパートナー・アジャコング、同期の渡