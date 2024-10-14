2024年10月15日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、今月の運勢、血液型占い、心理テストなどを配信中です。2024年（令和6年）10月15日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位蠍座（さそり座）！ あなたの星