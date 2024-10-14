ドル円一時１４９．４７レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤は円売りの動きが優勢。ドル円は149.47近辺、ユーロ円は163.35近辺、ポンド円は195.26近辺などへと本日の高値を更新している。中国の財政政策への期待感が広がるなかで、円相場の短期ボラティリティーは低下している。リスク動向の安定が円売り圧力に作用しているようだ。ただ、値幅は比較的狭く、このあとのＮＹ市場がコロンブスデ&#