アジア株総じて堅調、休場明け香港株は上値重い 東京時間17:46現在 香港ハンセン指数 21092.87（-159.11-0.75%） 中国上海総合指数 3284.32（+66.59+2.07%） 台湾加権指数 22975.29（+73.65+0.32%） 韓国総合株価指数 2623.29（+26.38+1.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8252.81（+38.30+0.47%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81995.69（+614.33+0.75%） １４日のアジア株は総じて堅調。