スポーツ庁や日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）などが主催するスポーツの日の恒例イベント「スポーツ祭り」が８日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンター周辺で行われた。レスリング、陸上、ボクシングなど、さまざまな競技のトップアスリートが小学生を中心とした約１２００人と交流し、スポーツの楽しさを伝えた。レスリングはパリ五輪代表の３人が講師を務めた。女子６２キロ級金メダルの元木咲良（育英大助手