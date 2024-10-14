「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１４日、有明アリーナ）王者のアンソニー・オラスクアガ（米国）と、前ライトフライ級王者で、現フライ級１位のジョナサン・ゴンサレス（プエルトリコ）が対戦し、１回２分２５秒で無判定試合となった。ゴンザレスが左目の下をカットした。場内では「負傷引き分け」とアナウンスされたが、その後に無判定試合となった。まさかの結末に場内がどよめいた。１回。オラスクア