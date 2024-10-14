台湾メディアの中時新聞網は13日、韓国のある映画が同国の即席麺輸出に助力したとする記事を掲載した。記事によると、韓国の2024年1〜8月の即席麺輸出額は前年同期比31．7％増の8億ドル（約1192億円）に達し、通年では過去最高を更新する10億ドル（約1490億円）超えが濃厚だ。記事は、韓国の即席麺輸出が15年から増加傾向にある中、それに最も助力したのが20年のアカデミー賞で作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞の4部門に輝