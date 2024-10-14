生活家電などを手がけるシロカ（東京都千代田区）は、「遠赤軽量ヒーター かるポカ SN-M451」を、2024年10月17日に一部販路限定で発売する。3段階で出力を選択可能体の芯まであたためる遠赤外線と部屋に広がる輻射（ふくしゃ）熱、ダブルの熱で体も部屋もじんわりとあたためる「かるポカ」から、内蔵するヒーターパネルの配置を工夫し、より足元のあたために特化したモデルが登場。出力を「弱」「中」「強」の3段階で選択でき、「