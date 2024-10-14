【モデルプレス＝2024/10/14】8月にデビューしたアイドルグループ・CUTIE STREET（キューティー ストリート）が10月14日、グランドメルキュール札幌大通公園（旧ロイトン札幌）にて開催された「SAPPORO COLLECTION 2024 AUTUMN／WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】北海道出身・桜庭遥花「サツコレ」初出演で感極まる◆CUTIE STREET、札幌で可愛さ全開古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠、梅田みゆ、