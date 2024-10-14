れいわ新選組が１４日、衆院選（２７日投開票）の比例代表の名簿順位を発表。近畿ブロックでは、小選挙区で大阪５区に立候補する同党共同代表の大石晃子氏（４７）、大阪１３区の八幡愛氏（３７）、京都１区の安持（やすもち）成美氏（３６）が重複１位となった。 【写真】出馬表明でポーズを決める「トランス女性」依田花蓮氏 比例東京ブロックでは、東京１４区の共同代表櫛渕万里氏（５６）と東京２５区の依田花蓮氏