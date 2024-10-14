１４日午後０時３５分頃、大阪府八尾市桂町の住宅で、男から「妻の首を絞めて殺した」と１１０番があった。府警八尾署員が駆けつけると、住人の無職白木みず子さん（７５）が１階の廊下で倒れており、同署は通報した夫の無職、秀二郎容疑者（７３）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。みず子さんは搬送先の病院で死亡が確認され、同署は殺人容疑に切り替えて捜査する。発表では、秀二郎容疑者は同２０分頃、同居するみず子さんの