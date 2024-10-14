〈「子供4人をバケツにコンクリ詰め」わが子の遺体を20年以上も自宅に隠し続けた“ある女の告白”「当時は金銭的にも困ってて…」（2017年の事件）〉から続く2017年に発覚した、乳児4人をコンクリ詰めして20年以上も押し入れに隠していた驚きの事件。犯人女性が目を覆いたくなるような犯罪に手を染めた理由とは…。ノンフィクションライターの諸岡宏樹氏の著書『実録 女の性犯罪事件簿』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。