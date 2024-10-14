TBS系で21日に2時間にわたり生放送で届ける音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）の出演アーティスト第2弾と楽曲が14日、発表された。【写真】あのやIMP.ら『CDTVライブ!ライブ!』出演者第1弾HYDEは、『東京マラソン2020』のイメージソングとなっていた爽快なサウンドが特徴的なロックナンバー「BELIEVING IN MYSELF」をフルサイズで歌唱。imaseは、映画『スマホを落としただけなのに 〜最終章〜 ファイナル ハッキング