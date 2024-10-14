Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、10月14日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は、今期3戦して2着からラスまで1回ずつと、トップがないEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）。そろそろ“卓上の舞姫”らしく、勝利を呼び込む舞を見せられる。【映像】二階堂亜樹、今期初勝利へ4度目のチャレンジ（生中継）EX風林火山は、亜樹の姉・二階堂瑠美（連盟）がまさかの4戦4ラスという大不振もあってか、チ