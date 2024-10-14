東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第３日は１４日、神宮球場で３回戦２試合が行われ、明大が立大を１５―１で下して２勝１敗とし、勝ち点を３に伸ばした。法大は東大に６―２で勝ち、２勝１敗で勝ち点２。明大は３本塁打を含む１３安打で大量得点を挙げた。法大は六回に一挙４点。篠木（４年、木更津総合）が７回を１失点に抑えた。