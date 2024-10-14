韓国を代表する百貨店「新世界百貨店」が提供するMZ世代（1980年代後半から2000年代生まれ）向けフロア「HYPER GROUND」より、合計14ブランドが日本でポップアップを開催する。今回のプロジェクトでは、2024年10月16日（水）〜12月31日（水）までの期間にて「阪急うめだ本店特設スペース」にて、約14ブランドによる連続ポップアップを開催する。韓国の街で買い物をしているような体験ができる魅力的な空間設計と、豊富な商品量でお